Di Maio, l'intervista di Affari fa notizia: ripresa da agenzie, Televideo, web

Da Rainews24 a Televideo, dalle principali agenzie stampa a telegiornali e siti web: fa notizia l'intervista rilasciata da Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo economico e del lavoro, vicepremier e leader di M5S, al direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, la prima dopo l’approvazione a Bruxelles e in Senato della manovra di bilancio (LEGGI QUI). Con molti spunti di gran rilievo politico ed economico.

ANSA - Manovra: Di Maio, contro gli sprechi squadra Mani di forbice



Manovra: Di Maio, contro gli sprechi squadra Mani di forbice Vicepremier, con Ue Conte e' stato vero avvocato degli italiani (ANSA) - MILANO, 26 DIC - Per "continuare ad individuare gli sprechi tagliando e razionalizzando la spesa inutile" il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha confermato che "nascera' una squadra" che lui ha voluto "chiamare 'Mani di forbice'". Il vicepremier lo ha spiegato in una intervista ad Affaritaliani.it in cui ha reso merito al premier di aver evitato la procedura d'infrazione europea. Con la manovra "abbiamo dato uno scossone all'Italia" ha sottolineato e "il presidente Conte ha portato avanti una trattativa con la Commissione da vero avvocato degli italiani". Fra le priorita' per i prossimi sei mesi, c'e' "l'azione legislativa" che iniziera' "subito" per " il taglio del numero dei parlamentari". Questo, oltre all'impegno sul reddito di cittadinanza e per il "rispristino di diritti dei lavoratori in larga parte calpestati dal Jobs Act. L'intento e' quello di rendere piu' lineare il mercato del lavoro assicurando diritti ai lavoratori, consentendo alle imprese di assumere con un costo del lavoro piu' basso. Abbiamo gia' iniziato con la rimodulazione delle tariffe Inail e proseguiremo su questa strada". Bussola del lavoro dell'esecutivo e' il contratto di governo sottoscritto da 5stelle e Lega che, secondo Di Maio, non e' "al momento "da integrare o modificare". Quella con il Carroccio, ha aggiunto, "credo che sia una fusione a freddo di due forze politiche che ha funzionato bene. C'e' un rapporto diretto e schietto". E anche se ci sono a volte differenze di vedute "l'importante e' che si continui sulla linea dettata dal contratto di Governo".(ANSA). MF 26-DIC-18 12:09 NNNN



Ansa - Europee: Di Maio, presenteremo manifesto per Europa diversa



Europee: Di Maio, presenteremo manifesto per Europa diversa Parliamo con forze al debutto al parlamento Ue (ANSA) - MILANO, 26 DIC - "Il M5s ha un progetto preciso" in vista delle elezioni europee. Il vicepremier Luigi Di Maio lo ha ribadito in un'intervista ad Affaritaliani.it, spiegando che il movimento ha "gia' un'interlocuzione con alcune forze politiche che entreranno per la prima volta nel Parlamento europeo" "Inoltre - ha confermato - presenteremo un manifesto per un'Europa diversa, che non ha nulla a che vedere con la destra sovranista e con la sinistra. Al centro torneranno i cittadini". Di una cosa e' sicuro, ovvero che dopo le elezioni di maggio "avremo un quadro politico completamente diverso da quello attuale" come e' gia' accaduto alle politiche dello scorso 4 marzo. "Ci sara' un vento di cambiamento - ha concluso - che arrivera' anche in quelle Istituzioni".(ANSA). MF 26-DIC-18 12:10 NNNN



AGI - Governo: Di Maio, con Lega fusione a freddo che ha funzionato bene



(AGI) - Roma, 26 dic. - Quella tra Movimento 5 Stelle e Lega "credo sia una fusione a freddo di due forze politiche che ha funzionato bene". Lo afferma il vicepremier, Luigi Di Maio, in un'intervista ad Affaritaliani.it. E spiega: "C'e' un rapporto diretto e schietto, tutte le situazioni le abbiamo affrontate con franchezza e senza dietrologismi. Ci sono visioni diverse su alcuni temi, come e' giusto che sia, ma fino ad oggi, con il confronto, si e' sempre trovata la quadra”. Per Di Maio "l'importante e' che si continui sulla linea dettata dal contratto di Governo, le differenze di vedute le abbiamo appianate - sottolinea - e limate proprio grazie al contratto stipulato quando e' nato l'esecutivo". E sull'accordo di Governo osserva: "E' ampio e strutturato per essere realizzato in 5 anni, abbiamo tanti impegni da onorare. Io mi concentro su quelli. E' fondamentale per il bene del paese realizzare i punti del contratto. Non vedo al momento il bisogno di integrare o modificare". (AGI) Gav



AGI - Ue: Di Maio, pronto manifesto M5s per cambiamento ed Europa diversa



(AGI) - Roma, 26 dic. - Il Movimento 5 Stelle ha pronto un manifesto "per un'Europa diversa", che "non ha nulla a che vedere con la destra sovranista e con la sinistra" ma ha al centro i cittadini. Lo annuncia il vicepremier, Luigi Di Maio, intervistato da Affaritaliani.it assicurando che "ci sara' un vento di cambiamento che arrivera' anche in quelle istituzioni". Spiega Di Maio: "Anche alle elezioni europee, come e' accaduto il 4 marzo scorso, avremo un quadro politico completamente diverso da quello attuale. Ci sara' un vento di cambiamento che arrivera' anche in quelle istituzioni. Il M5S ha un progetto preciso: abbiamo gia' un'interlocuzione con alcune forze politiche che entreranno per la prima volta nel Parlamento europeo. Inoltre, presenteremo un manifesto per un'Europa diversa, che non ha nulla a che vedere con la destra sovranista e con la sinistra. Al centro torneranno i cittadini". (AGI) Gav







AGI - Manovra: Di Maio, trovato paese abbandonato; ora cittadini al centro



(AGI) - Roma, 26 dic. - La manovra targata M5s-Lega mette al centro i cittadini e rida' loro dignita'. Lo ribadisce il vicepremier, Luigi Di Maio, in un'intervista ad Affaritaliani.it e sottolinea: "Abbiamo raggiunto un risultato importante perche' per la prima volta al centro di questa manovra ci sono i cittadini. Abbiamo trovato un paese abbandonato a se stesso e in sei mesi sono tanti i traguardi raggiunti. La nostra Manovra rida' dignita' al popolo". Secondo Di Maio, "il presidente Conte ha portato avanti una trattativa con la Commissione da vero avvocato degli italiani, difendendo le misure contenute all'interno della manovra ed evitando la procedura di infrazione". E ricorda alcune delle principali misure: "In sei mesi aumentiamo le pensioni minime e quelle d'invalidita', parte il reddito di cittadinanza che rivoluzionera' il mercato del lavoro, eliminiamo la legge Fornero, abbassiamo il costo del lavoro tagliando le tariffe Inail che le aziende pagano senza diminuire le garanzie per i lavoratori. Ci occupiamo del rilancio e dello sviluppo del nostro Paese, investendo 10 miliardi sul dissesto idrogeologico e finanziando con 6.000 euro di bonus l'acquisto di auto elettriche". (AGI) Gav



Continua Di Maio: "Prolunghiamo il tempo pieno nelle scuole primarie, agevolando le famiglie e offrendo un'offerta formativa piu' ampia ai nostri bambini. Inoltre, vorrei ricordare che il primo decreto economico di questo Governo e' stato il decreto dignita' e i dati confermano che in Italia cresce il numero di contratti a tempo indeterminato". E osserva ancora: "Infatti, i dati congiunti di Ministero del Lavoro, Istat, Inps, Inail e Anpal parlano chiaro: a fronte di una diminuzione di 27 mila contratti a tempo determinato c'e' un aumento di 42 mila contratti stabili rispetto al trimestre precedente. Sono i primi frutti del Decreto Dignita' e sono certo che il 2019 confermera' in pieno questo trend. Un'altra medaglia e' l'approvazione della legge spazzacorrotti che, tra le tante cose, introduce finalmente il Daspo per i corrotti e la trasparenza sui finanziamenti ai partiti. Sono sempre state battaglie del Movimento 5 Stelle che abbiamo portato a compimento in 6 mesi. Insomma abbiamo dato uno scossone all'Italia".