Di Maio: "L'aumento dell’Iva è una fake news"

Quello del possibile aumento dell'Iva a partire da gennaio 2019 "è una fake news. Non ci sarà alcun aumento, questo governo non permetterà che i soldi entrino dalla porta per uscire dalla finestra. Abbiamo promesso che eviteremo l'aumento dell'Iva e lo faremo". Lo ha assicurato il vicepremier Luigi Di Maio in collegamento con Radio24 dalla Cina, intervistato da Maria Latella.

GOVERNO: DI MAIO, IN TRIA PIENA FIDUCIA, TROVEREMO RISORSE

"Nel ministro Tria ho piena fiducia. Ci sono tavoli aperti da giorni per trovare le risorse, l'obiettivo è trovarle per fare le cose". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio ai microfoni di Radio24. "Serve sicuramente fare tagli, ma se fare deficit servirà per migliorare la vita degli italiani, allora lo faremo perché vengono prima i cittadini. Il nostro - ha aggiunto - è un piano credibile che li aiuta, un piano organico sulla crescita". Il nostro, ha continuato Di Maio, "è un governo compatto che mette insieme le risorse per mantenere le promesse fatte. I soldi ci sono e le cose si possono fare. Un esecutivo serio trova le risorse, altrimenti è inutile tirare a campare e andiamo a casa", ha ribadito Di Maio.

GOVERNO: DI MAIO, NON TIRIAMO A CAMPARE, DA NOI SCELTE CORAGGIOSE

"Tutti nel governo ci siamo detti che è inutile andare avanti a campare. O si fanno scelte coraggiose oppure i cittadini non ci capiranno". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio ai microfoni di Radio24. "Erano anni - ha aggiunto - che si diceva che governare è difficile e che quelle dette in campagna elettorale erano solo promesse".



FISCO: DI MAIO, PACE FISCALE AIUTERA' CHI E' IN DIFFICOLTA' E NON I FURBETTI



"Siamo tranquilli sulla pace fiscale. Una cosa è un condono, che aiuta i furbetti, un conto è la pace fiscale che aiuta chi è in difficoltà". Lo ha ribadito il vicepremier Luigi Di Maio ai microfoni di Radio24. "Non siamo d'accordo su uno scudo fiscale, non vogliamo far rientrare i capitali dei mafiosi e dei corrotti dall'estero", ha aggiunto.



BANCHE: DI MAIO, IN LEGGE BILANCIO RISARCIMENTO TRUFFATI DA 'SALVA PADRE BOSCHI'

Nella legge di bilancio il governo sta studiando "un sistema che servirà a risarcire i risparmiatori truffati dal 'salva padre della Boschi'". E' quanto ha detto il vicepremier Luigi Di Maio ai microfoni di Radio24, riferendosi al decreto 'salva banche', convertito in legge nel febbraio 2017, che prevedeva un fondo di 20 miliardi per intervenire sugli istituti di credito in crisi, tra cui Banca Etruria il cui vicepresidente era Pier Luigi Boschi, padre dell'ex ministro del governo Renzi.