Di Maio: "La sinistra è morta. Salvini con Berlusconi? Un suicidio"

"Ma quale sinistra vedete? La sinistra none siste più". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in un forum con il Fatto Quotidiano. E su Salvini: "Berlusconi, se ho capito bene, promette di comprare parlamentari per andare al governo con la Lega e altri transfughi. Se Salvini vuole suicidarsi politicamente, accetterà. Ma non penso proprio. Berlusconi fa tutto questo per placare i suoi, che vogliono passare in massa alla Lega".

M.O.: Di Maio, Salvini su ambasciata? Non e' posizione governo



L'auspicio di Matteo Salvini per il trasferimento dell'ambasciata italiana da Tel Aviv a Gerusalemme non rappresenta "la volonta' del governo": lo ha sottolineato il vicepremier Luigi Di Maio in un forum al Fatto Quotidiano. "Bisogna dividere le parole dai fatti", ha spiegato Di Maio, "io sono il capo politico del M5S, Salvini e' il segretario della Lega: e' normale che nella veste di leader politico si possa intervenire su tutto". "Per esempio, Salvini ha parlato di spostare l'ambasciata a Gerusalemme, ma le sue parole non rappresentavano la volonta' del governo", ha aggiunto. "Se Salvini incontra il primo ministro israeliano Netanyahu lo fa in qualita' di vicepremier, scavalca il ministro degli Esteri", ha affermato Di Maio, "lo dico senza polemica, ma avrete notato che sulla questione di Hezbollah il ministero della Difesa e' intervenuto per affermare la linea ufficiale del governo". Il riferimento e' alla definizione di "terroristi islamici" che il ministro dell'Interno ha usato per il gruppo sciita libanese. "L'azione del governo si fonda sul Contratto. Sul resto noi e la Lega siamo lealmente in competizione, in campagna elettorale gli uni contro gli altri", ha detto il vicepremier.

Manovra: Di Maio, piu' soldi da pensioni d'oro e dismissioni



Per far quadrare i conti con l'Ue, il governo conta di raccogliere piu' soldi dal taglio delle pensioni d'oro, dalle dismissioni immobiliari e dalle modifiche a quota 100 e al reddito di cittadinanza: lo ha spiegato il vicepremier Luigi Di Maio in un forum con il Fatto Quotidiano. Di Maio ha riconosciuto che la crescita del Pil nel 2019 potrebbe essere inferiore all'1,5% stimato ma ha assicurato che investimenti e platee delle misure non cambieranno. "Purtroppo la discussione con l'Europa e' sul deficit e non sul livello di Pil, e questo gia' dice molto della situazione attuale", ha osservato il vicepremier, "detto questo, l'unico motivo per scendere dall'1,5 potrebbe essere legato alla frenata dell'ultima parte dell'anno, causata principalmente dalle esportazioni. Ma il livello degli investimenti e le platee delle nostre misure non verranno toccati". Dalle stime tecniche su quota 100 e reddito di cittadinanza emerge che "a platea invariata costeranno di meno", ha spiegato Di Maio. "Il reddito, per esempio, costera' 1,2 -1,3 miliardi in meno perche' parte a marzo, anche se le pensioni di cittadinanza e di invalidita' arriveranno da febbraio. Invece per quota 100, considerato il divieto di cumulo, abbiamo 2 miliardi e qualche centinaio di milioni in meno". Inoltre "preleveremo molti piu' soldi dalle pensioni d'oro. Oltre al taglio in tre scaglioni, 20, 35 e 40 per cento, ci sara' il raffreddamento, cioe' non adegueremo al tasso di inflazione le pensioni d'oro. E in questo modo contiamo di recuperare oltre un miliardo. Infine, ci sara' la dismissione degli immobili, che venderemo non piu' a prezzo catastale ma a prezzo di mercato". Quanto alla trattativa con l'Ue, Di Maio ha sottolineato che "se fossimo partiti dal 2, ora saremmo all'1,5": "Noi vogliamo evitare la procedura di infrazione, ma senza tradire le promesse fatte agli italiani. In questa manovra ci sono anche molti fondi e agevolazioni per le imprese".



Reddito cittadinanza: Di Maio, platea di oltre 5 milioni



Sul reddito di cittadinanza il governo stima una platea di "oltre 5 milioni", di cui "due terzi sono composti da gente che ha qualche entrata", "ma prevediamo almeno dieci milioni di richiedenti": lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio in un forum al Fatto Quotidiano. "Tutti dovranno certificarsi tramite l'identita' digitale, la Spid", ha aggiunto, sottolineando che "sara' tutto informatizzato, con l'identita' digitale. Chi e' povero spesso non ha Internet. Ci saranno punti Internet disponibili". "Da gennaio un sito internet dira' a tutti che dovranno preparare entro marzo i documenti necessari da caricare sul portale per chiedere il reddito, a partire dal certificato dell'Isee". Le tessere per spenderlo "saranno normali tessere Poste Pay, con un microchip intelligente che impedira' di usarle per spese come il gioco d'azzardo". "Il reddito servira' anche per riqualificare le persone, rendendole appetibili per le imprese o ad irittura per renderle imprenditori", ha spiegato il vicepremier, "chi vorra' aprire un'impresa potra' prendere il reddito per 5 mesi come sgravio. Mentre chi assume lo prendera' per 5 mesi, 6 se assumera' una donna". "Il giorno in cui ci sara' il primo cittadino che percepisce il reddito io vorro' festeggiare di nuovo", ha assicurato Di Maio, "magari non su quel balcone" ha aggiunto alludendo alle polemiche riaffiorate nei giorni scorsi.