Di Maio lancia l'hashtag #bastaImpuniti. Verso l'accordo con la Lega

"Il blocco della prescrizione è sacrosanto, è una battaglia di civiltà e sono sicuro che raggiungeremo il miglior accordo per i cittadini italiani". Lo dice nel corso di una diretta Facebook, Luigi di Maio in cui lancia un hashtag #bastaImpuniti. E sottolinea come la battaglia contro la prescrizione fa parte del dna del Movimento 5 Stelle. "Combattere la prescrizione vuol dire fermare i furbetti" dice Di Maio che sottolinea come si tratta di un impegno "scritto nel contratto. L'intervento che proponiamo nel ddl anticorruzione non è il solo a favore della giustizia. Tra le misure anche quella sulla trasparenza dei partiti e delle fondazioni o il daspo per i corrotti".

Secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti della Lega, l'intesa nella maggioranza potrebbe arrivare "abbastanza facilmente" su due punti: lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio varrebbe soltanto nel caso di colpevolezza e non di innocenza dell'imputato e sarebbe circoscritta ad una serie di reati, tra i quali quelli contro il patrimonio. Resta il nodo di come incanalare il provvedimento. Mentre i 5 Stelle insistono nell'emendamento al ddl anti-corruzione, la Lega spinge per un ddl ad hoc e più complessivo sulla riforma del diritto penale.