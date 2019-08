Di Maio: "Lega, una crisi assurda. Provo a portare a casa le norme sui rider"

Crisi: Di Maio, Lega stacca spina ma non tenga in ostaggio i rider

"Vorrei dire alla Lega: avete deciso di staccare la spina al Governo a ferragosto, nessuno vi ha capito, ma ormai lo avete fatto. Adesso pero' non prendetevela con i giovani riders, non fate pagare il prezzo delle vostre scelte agli operai dell'Ilva di Taranto o ai giovani concorsisti dell'Inps. Non tenete in ostaggio queste persone!": lo scrive su Facebook Luigi Di Maio.

"Sebbene il Governo sia paralizzato, - aggiunge Di Maio - in questi giorni sto provando con tutte le mie forze a portare a casa l'ultimo decreto legge: e' il decreto che da' i diritti ai giovani riders, che ferma la chiusura dello stabilimento Whirlpool di Napoli, che sostiene il costo dell'energia per l'ex-Alcoa in Sardegna, che bandisce un concorso per migliaia di giovani italiani come funzionari dell'Inps, che potenzia l'unita' di crisi che si occupa delle aziende in difficolta', che sostiene il lavoro a Taranto. Questo decreto e' stato approvato nell'ultimo Consiglio dei Ministri "salvo-intese": questa espressione significa che, prima dell'approvazione definitiva, manca il consenso di alcuni Ministeri leghisti. La crisi di Governo purtroppo ha bloccato tutto e come vedete colpisce soprattutto persone che non c'entrano nulla".