Di Maio, M5S: "Da giornali inaccettabile accanimento contro il ministro"

“In questi giorni gli organi di informazione si stanno esercitando in una ridicola caccia alle streghe per cercare di accusare Luigi Di Maio e la sua famiglia di irregolarità che nella migliore delle ipotesi non hanno alcuna rilevanza penale”. Così in una nota i deputati del MoVimento 5 Stelle in Commissione Lavoro alla Camera.

“È assurdo – proseguono - che si cerchi di delegittimare il lavoro del vice presidente del Consiglio andando a recuperare vicende del passato nelle quali Luigi Di Maio non ha avuto alcun ruolo e che comunque non hanno nulla a che vedere con il suo ruolo politico di oggi. Ed è altrettanto ridicolo l'atteggiamento del sindaco che mobilita decine di vigili e droni per quattro mattoni e una carriola. Un disgustoso accanimento che non può che derivare da uno strumentale interesse politico e che finisce anche per gravare sulle tasche dei cittadini.”.

“Luigi Di Maio ha già risposto punto per punto alle accuse che gli stanno arrivando da tutte le parti, producendo tutti i documenti che era possibile pubblicare su fatti nei quali lui non ha responsabilità e per i quali esprime piena vicinanza al papà. Ci dispiace constatare che lo stesso accanimento non è stato riservato in passato ad altri leader politici che proprio nell’esercizio delle loro funzioni avevano avuto comportamenti non proprio limpidi”, concludono.