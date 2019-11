Di Maio: “Nessuna spaccatura interna ma ammetto che siamo in difficoltà”

“Nessuna spaccatura interna. Ma ammetto che siamo in difficoltà”. Con queste parole Luigi Di Maio parla del momento di crisi all’interno del Movimento 5 Stelle, durante la conferenza stampa dopo l'approvazione del Dl Clima, con il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. "Mi si addita come quello che vuole far cadere il governo per spaccare la maggioranza e il Movimento cinque stelle. Non c'è bisogno di pretesti, quando non ci andranno più bene le cose lo diremo alla luce del sole". Continua il ministro degli Esteri.

"Dopo 18 mesi al governo e 10 anni nelle istituzioni, abbiamo bisognodi definire una nuova carta di valori, una nuova organizzazione e nuoviobiettivi ed e' normale che devi dedicare tutte le energie che hai aquell'obiettivo senno' non riesci", ha continuato Di Maio, ricordando adesempio che "i facilitatori dovevano essere pronti entro settembre, poie' caduto il governo e tutto si e' ritardato". E ha concluso: "Dobbiamosistemare alcune cose dentro il Movimento e sono due anni che ce lodiciamo e diciamo si', ma dopo questa elezione.."

Di Maio: "Ci prenderanno in giro pure sulla macchinetta 'mangia plastica'"

"Qualcuno ci irridera' pure sulle macchinette mangia plastica, dicendo che nonabbiamo risolto i problemi del Paese. Ma sapere che se tu metti labottiglietta di plastica in una macchina e quella ti da' il bigliettoper il treno o l'autobus, e' rivoluzionario perche' cosi' capisci ilvalore di quel prodotto". Ha detto il leader del M5s Luigi Di Maio.

Dl Clima, Costa: “Oggi costruiamo primo pilastro del green new deal”

“È grande la soddisfazione per l’approvazione al Senato del dl clima. È il primo pilastro del green new deal. Il dibattito parlamentare lo ha arricchito e migliorato. E ora velocemente alla Camera per approvare la prima legge del governo sul clima. Ringrazio tutte le forze della maggioranza per aver lavorato costruttivamente e insieme al testo e averlo significativamente implementato”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa sul voto positivo del Senato al dl clima