Di Maio: "Non c'e' tema di sfiducia su Bankitalia"

Bankitalia, Di Maio: "Nessuna sfiducia"

Luigi Di Maio allontana la polemica sui vertici della Banca d'Italia. "Non c'e' tema di sfiducia su Bankitalia. Mi fido". Il ministro per lo Sviluppo Economico, ha parlato così intervenendo alla presentazione del Fondo nazionale Innovazione a Torino. Il vicepremier ha anche affrontato altri temi di attualità politica, dalla questione riders, agli incentivi per le aziende che assumono manager.

"L'impatto del fondo nazionale dell'innovazione sulla societa' - spiega il leader del Movimento 5 Stelle - lo vedremo sicuramente nei prossimi anni. Mettiamo in partenza un miliardo ma con gli sgravi fiscali puntiamo a raggiungere i due miliardi, che non so se e' tanto o poco per farci recuperare il tempo perso, ma sicuramente ci fara' fare un passo avanti".

Di Maio annuncia anche novità per i manager. "Ci sarà un voucher di 40mila euro per le imprese che vorranno assumere un manager dell'innovazione. Bisogna dare l'opportunita' alle imprese di avere un regista della digitalizzazione in azienda. L'investimento su questo fondo - prosegue - e' strategico per la nostra economia, per la nostra conoscenza e per far restare qui i giovani".

Spazio anche alla questione riders. "Stiamo lavorando perche' i riders abbiano le stesse tutele dei lavoratori subordinati. Io - ha aggiunge - non sono di quelli che dicono 'fermate lo sviluppo perche' si perdono posti di lavoro'. Ma non si puo' mettere in competizione un essere umano con la tecnologica, perche' se stai utilizzando l'uomo, quello ha un valore, ha dei diritti. Se poi ai riders si sostituiscono i droni, allora saro' il primo a voler formare ragazzi per altre posizioni".