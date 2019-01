Di Maio: "Reddito a 260mila invalidi". Manovra, così il M5S ricuce con la Lega

Luigi Di Maio tenta di ricucire con Matteo Salvini sul reddito di cittadinanza proprio nel bel mezzo dello scontro tra il leader della Lega e il premier Conte, appoggiato dal Movimento 5 Stelle, sull'accoglienza in Italia di una parte dei migranti della Sea Watch e della Sea Eye. "Duecentosessantamila invalidi avranno una pensione di invalidità più alta grazie all'introduzione del reddito di cittadinanza. A loro il reddito si applica a prescindere, è svincolato dal lavoro e dalla ricerca dello stesso nei centri di impiego. Ora ragioniamo su quegli invalidi che non hanno nulla, che sono sotto la soglia di povertà". Lo afferma all'Adnkronos il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio dopo che ieri l'altro vicepremier e ministro dell'Interno aveva minacciato di non votare il decreto che introduce il reddito di cittadinanza in assenza di fondi per i disabili. "Abbiamo già aumentato il fondo ai disabili", dice ancora Di Maio. Ma a chi gli sottolinea che l'incremento riguarda quei 10 milioni che il governo precedente aveva sottratto al fondo 'Dopo di noi' voluto da Renzi, "è chiaro - risponde - che si tratta di un punto di partenza. L'anno prossimo, implementando le misure che approveremo, trovando lavoro, perché questo avverrà, a tanti giovani che oggi sono alla ricerca, libereremo risorse che ci consentiranno di intervenire su queste fasce più disagiate".