Di Maio: "Reddito cittadinanza a febbraio solo a italiani.Autonomia al Veneto"

Reddito cittadinanza: Di Maio, riguarda cittadini italiani

Il vicepremier Luigi Di Maio ha ribadito che il reddito di cittadinanza, "come abbiamo sempre detto, riguarda il reddito di cittadinanza per tutti coloro che sono cittadini italiani". "La pensione minima a 780 euro come le pensioni di invalidita' a 780 euro partiranno tra febbraio e marzo e dopo questi giorni che trascorrero' qui torneremo a Roma e faremo il decreto che istituira' anche quota 100 e il sistema del reddito di cittadinanza per gli italiani", ha aggiunto Di Maio a margine di una visita ad Alleghe, in provincia di Belluno.

Sicurezza: Di Maio, protesta sindaci solo campagna elettorale

"Io penso che quella sia solo campagna elettorale, campagna elettorale di sindaci che si devono sentire un po' di sinistra facendo questa cosa; ma se vuoi sentirti di sinistra metti mano ai diritti sociali di questo paese, quelli che la sinistra ha distrutto in questi anni: pensate come stanno messi male". Cosi' il vicepremier Luigi Di Maio ha commentato la protesta di alcuni sindaci capitanati dal primo cittadino di Palermo che si sono detti pronti a rifiutarsi di applicare il provvedimento sulla sicurezza.

Autonomia: Di Maio, per Veneto arrivera' a febbraio

"L'Autonomia? La stiamo facendo, ho preso l'impegno con i veneti e nei prossimi giorni abbiamo degli incontri importanti e risolutivi ma come ci siamo detti nel cronoprogramma per febbraio deve essere pronto il documento che poi il presidente del Consiglio dovra' discutere con i presidenti di Regione". L'ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a margine di una visita organizzata ad Alleghe (Belluno). "Non c'e' nessuna volonta' di disattendere il referendum e l'autonomia a questa regione come alla Lombardia e a tutte quelle che lo chiederanno, si deve dare in un'ottica di Italia che resta sempre solidale" ha poi concluso.

M5s: Di Maio, con Di Battista piu' forti per campagna europee

"Il rapporto tra me e Di Battista si e' rafforzato in questi mesi perche' quando due amici si rivedono dopo tanto tempo sono ancora piu' amici. Sicuramente stando insieme saremo ancora piu' forti e sono contento che faremo insieme la campagna per le elezioni europee che sara' una campagna in cu l'Italia dovra' diventare centrale nell'Unione Europea". L'ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a margine di una visita istituzionale che durera' fino a domani nell'agordino, nei luoghi colpiti dall'ondata di maltempo dello scorso ottobre. "Noi ci stiamo provando con tutte le nostre forze perche' l'Italia non ha nulla da invidiare alle altre nazioni - ha continuato - la vera grande sfida sara' riportare l'Italia al centro delle decisioni della Commissione Europea, del Consiglio europeo e del Parlamento europeo e mai come oggi ci sono tutte le condizioni per riuscirci".