Di Maio, Ruocco: "Mai lavorato in Equitalia, da giornali diffamazione"

"Smentisco quanto apparso sul Corriere della Sera e su altri quotidiani circa la mia presunta attività lavorativa presso Equitalia a Napoli. Si tratta di una notizia priva di fondamento e come tale ogni accostamento e insinuazione su un mio possibile ruolo nella vicenda riguardante Antonio Di Maio è da ritenersi gravemente diffamatoria. A Luigi Di Maio va la mia totale vicinanza e solidarietà per il linciaggio mediatico che sta subendo". Così in una nota la Presidente della Commissione Finanze Carla Ruocco del MoVimento 5 Stelle.