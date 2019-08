Di Maio: "Salvini ha tradito gli italiani per i suoi interessi"

“Salvini non ha tradito il Movimento o Conte, ma milioni di italiani a cui per 14 mesi aveva detto che non guardava sondaggi. Ha tradito il contratto di governo per i suoi interessi”. Lo ha detto Luigi Di Maio durante l'assemblea dei gruppi M5s in corso a Montecitorio.

"Buon ritorno ad Arcore, dudù". A quanto apprende Adnkronos Luigi Di Maio, usa l'ironia aprendo l'assemblea dei gruppi M5S. In sala M5S quasi al completo, mentre viene dato in arrivo il presidente della Camera, Roberto Fico.

“Berlusconi e Salvini stanno andando dal notaio per firmare un patto che assicura seggi a Berlusconi. Lo dico a Forza Italia: oggi Berlusconi vi mollerà. E Salvini svenderà Lega a Berlusconi come fece 20 anni fa”. Lo ha detto Luigi Di Maio ai parlamentari M5s, secondo quanto si apprende.

"Salvini agli italiani ha detto 'state sereni'. Paghera' un caro prezzo per come ha tradito il Paese". Cosi' Luigi Di Maio in assemblea dei parlamentari M5s.

"La Lega faccia dimettere tutti i suoi ministri da questo Governo. I ministri della Lega dovrebbero votare contro se stessi. Noi saremo al fianco di Giuseppe Conte. Ha il diritto di presentarsi alle Camere per dire quello che abbiamo fatto, quello che potevamo fare e che non faremo. Ci devono guardare negli occhi". Lo ha detto Luigi Di Maio durante l'assemblea dei gruppi parlamentari grillini.

"Ora per colpa della Lega si rischia l'aumento dell'Iva". Così Luigi Di Maio in assemblea congiunta del M5S. "Si fa chiamare capitano ma ha abbandonato la nave nel momento del coraggio", ha aggiunto il capo politico pentastellato.

Beppe Grillo all'attacco della Lega: "Volano gli avvoltoi..."

"Lo sceriffo e' in fuga dalla citta', attraversa a gran velocita' gli stati del sud accolto da un oceano di fischi. 'Ma come scappi dal tuo dovere cercando rifugio qui... per chi ci hai preso sceriffo?'. Lo scrive Beppe Grillo sul suo Blog. "Molti hanno addirittura disseppellito il vaffanculo in Sicilia, cosi', senza passare dal suo ufficio, e' in corsa a chiedere mezzi all'ex cavaliere disarcionato (del porco non si butta via niente). Intanto - sottolinea Grillo - volano degli avvoltoi di nuova generazione: gli avvoltoi persuasori. E' una nuova specie di sciacallaggio: invece di aspettare la fine cercano di convincerti che e' gia' avvenuta. Non sono elevati, non volano neppure. In realta' strisciano veloci fra gli scranni: ma e' soltanto un'illusione, nient'altro che un'illusione dovuta alla calura". "Quando queste defezioni e quelle allucinazioni saranno passate basta farsi trovare uniti e parlare unicamente con gente elevata e non in caduta libera", conclude il fondatore del Movimento 5 stelle.