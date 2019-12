Di Maio:"Quanto un senatore al kg? Grassi e altri voltagabbana per seggio"

Di Maio: "Quanto costa un senatore al kg? Grassi e altri voltagabbana per seggio"

"So che ci sono forse altri senatori pronti a passare alla Lega. Se pensano che il M5s non gli dia abbastanza potere, possono passare alla Lega ma non raccontino balle ai cittadini. Dicano chiaramente che il tema non è il Mes ma che gli hanno promesso l'elezione alle prossime regionali o un seggio alle politiche. Dicano quanto costa al chilo un senatore per la Lega. Il mercato delle vacche a cui stiamo assistendo è la solita dinamica dei voltagabbana degli ultimi trenta-quarant'anni e che abbiamo sempre combattuto". Lo ha detto Luigi Di Maio in un video su facebook.

Di Maio: Mes scusa, Grassi e altri voltagabbana per seggio - Il Mes è "una scusa" che "sta cercando qualcuno per cambiare casacca. Se ci sono senatori come Grassi che vogliono cambiare casacca, evitino di utilizzare una cosa non vera, il fatto che abbiamo detto sì al Mes, per passare alla Lega. Dicano chiaramente: voglio cambiare casacca e tradire il mandato che ci hanno dato. Non c'è niente di male ma ti dimetti, vai a elezioni e ti fai votare". Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, in una diretta Facebook. "Grassi - ha aggiunto - oggi è passato alla Lega, so che ci sono altri, se sentono il bisogno di continuare in un altro partito perchè pensano che il M5s non gli possa dare abbastanza potere o svolgere in maniera individualistica il loro ruolo possono passare alla Lega, ma non raccontino balle: gli hanno promesso un seggio alle regionali o alle prossime elezioni nazionali. E' la solita dinamica dei voltagabbana".

Mes, Di Maio: da Salvini mercato delle vacche con listino - Al Senato "Matteo Salvini ha aperto il mercato delle vacche" e chi vuol passare alla Lega, alla lettera di comunicazione deve "allegare il listino del mercato delle vacche di Salvini, che ci ricorda quello di Berlusconi con De Gregorio". Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, in una diretta Facebook.

Di Maio: su Mes bugie, negoziato da governo Berlusconi-Lega-Meloni - "Quando è iniziato il negoziato che ha istituito il Mes? Alla fine del 2010. Al governo c'erano Berlusconi, la Lega e la Meloni. E' entrato nel nostro ordinamento nel luglio del 2012, chi ha votato questa roba? Berlusconi insieme alla Meloni. Questi signori che hanno iniziato il negoziato e lo hanno ratificato sono non solo gli alleati della Lega ma, nel caso della Meloni, tra le forze politiche che accusano il M5s di alto tradimento. La Lega si scandalizza per il Mes, e allora come mai è stata sempre alleata di Berlusconi che l'ha negoziato e votato?" Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, in una diretta Facebook. "Sul Mes - ha aggiunto - si stanno dicendo un mare di bugie e io ho il dovere di smentirle. Se vogliamo credere che la Meloni, Berlusconi, la Lega del 2010 non sono mai esistiti possiamo anche farlo, possiamo credere che il problema dell'Italia e del Mes sia il M5s che non c'era in Parlamento, ma se vogliamo credere ai fatti non c'è nessuna firma, non c'è nessuna autorizzazione a chiudere il negoziato e io non firmo finchè non migliora il Mes che ha strangolato la Grecia e ha rappresentato un ricatto negli anni in cui il M5s non era in Parlamento".

Mes, Di Maio: non lo firmo finchè non chiare le riforme - "Ieri non è stata votata nessuna autorizzazione né a firmare il Mes né a chiudere l'accordo. Il Mes lo firma il ministro degli Esteri e il Movimento 5 stelle non ha cambiato idea: non firmeremo il Mes finchè non avremo capito le riforme che si stanno facendo e con quali dettagli. Chi sta dicendo che ieri il Parlamento ha approvato il Mes mente sapendo di mentire". Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, in una diretta Facebook.