Governo, Di Maio: "Salvini venga al tavolo per un'agenda condivisa"

"Abbiamo sempre detto di sì a flat tax e autonomia, se fatta in un certo modo. Basta sedersi attorno a un tavolo e lavorare": ad affermarlo è il vicepremier e leader del M5s, Luigi Di Maio, che in un'intervista al Corriere della Sera ha ribadito che il governo Lega-M5s può andare avanti se c'è un'agenda condivisa, non per "vivacchiare" ma per "dare risposte, non c'è altro tempo da perdere". "Chi tradisce questo contratto tradisce il Paese", ha avvertito Di Maio, per il quale è possibile ridiscuterlo ma solo dopo aver realizzato "tutti i punti".

Sulla Tav il vicepremier ha ricordato che "se ne sta occupando il premier": "Confidiamo molto nel suo operato", ha aggiunto, "sono certo che si troverà la soluzione migliore per gli italiani".Di Maio ha spiegato di non voler lasciare la guida del ministero allo Sviluppo ma ha assicurato che ci saranno cambiamenti nell'organizzazione generale del Movimento. Tornando sulla sortita di Roberto Fico in occasione del 2 giugno, il vicepremier pentastellato ha ribadito il suo dissenso: "Sinceramente non condivido il suo pensiero, ma non è un mistero che siamo molto diversi". "Se celebriamo la festa della Repubblica non c'è bisogno di schierarsi", ha osservato, "perché quando ci si schiera ci si divide".