Di Maio, se ci sei batti un colpo

Migliaia di italiani residenti in America, fans sin dall'inizio di Di Maio, hanno scritto a un giornale (in italiano) che si stampa in California,ponendo alcune domande interessanti. Stiamo assistendo,hanno chiesto,alla sconfitta di Di Maio? Se il ooverno va in pensione, l'esercito del vice premier si scioglie? Quali sono le cause di questa debacle? Le domande sono state poste in tono serio,ma anche deciso, Non riescono a capire che cosa sia successo. Che cosa stia succedendo.

Ma Di Maio non dice nulla. Infatti hanno scritto al vp ma non hanno ricevuto risposta. Che cosa poteva dire ai suoi fan d'oltreoceano? Per prima cosa il governo e' ancora in piedi,pero' si regge su piedi d'argllla. Bisogna aspettare,forse le cose cambieranno. Ma Salvini ha raggiunto il 40%. Comunque Di Maio potrebbe ricandidarsi e unirsi al pd per frenare le velleita' di Salvini. Cose da dire ai tuoi fans. E' tuo dovere. .Luigi', fatti senti'...