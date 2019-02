Di Maio smentisce Fitch e giornaloni:"Non ci saranno elezioni dopo le europee"

FITCH: DI MAIO "NON CI SARANNO ELEZIONI IN ITALIA DOPO EUROPEE"

"Ogni politica che stiamo portando avanti ha una prospettiva di 5 anni, non sono quindi d'accordo con Fitch: non ci saranno le elezioni in Italia dopo quelle europee". Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, a Termini Imerese per la vertenza Blutec, smentendo dunque la tesi dell'agenzia di rating che era stata sposata da alcuni quotidiani.

RDC: DI MAIO, 'CAMBI RESIDENZA ULTIMI TRE MESI NON VALGONO'

"I cambi di residenza degli ultimi tre mesi non valgono. Per evitare che il reddito venga macchiato da alcuni furbetti del Reddito di cittadinanza" ha proseguito Di Maio. "Tutto quello che stiamo vedendo in questi giorni da Foligno e Melegnano va condannato con fermezza. Sono tutti casi che vanno condannati. Lo stato deve sempre prendere posizione su casi del genere".

BLUTEC: DI MAIO, 'MODIFICHE A LEGGE PER DARE CIG A LAVORATORI TERMINI IMERESE'

"La legge non ci consente di erogare la cassa integrazione ai lavoratori. Ebbene, io sono venuto qui oggi per dirvi che lunedì modificheremo la legge con un emendamento che sarà presentato al decreto che ha dentro il reddito di cittadinanza e quota 100. E un emendamento già bollinato dalla ragioneria generale dello Stato e che entrerà nella legge dello Stato entro i prossimi quindici giorni". Lo ha detto il vicepremier Luigi di Maio dopo l'incontro sulla vertenza Blutec. "E come ministro direttamente erogherò ai lavoratori di Termini Imerese della Blutec gli ammortizzatori sociali dei due mesi che non hanno avuto nonostante l'accordo siglato con i sindacati e per i prossimi quattro mesi fino a giugno", dice. "Ma questa non è la risposta a questo territorio - dice - è solo il modo di dimostrare che quando si vuole fare una cosa si può fare anche modificando la legge. Il problema è che lo stato si deve fare rispettare".