Di Maio stoppa la flat tax di Salvini. "Perplesso, priorità il cuneo fiscale"

MANOVRA: DI MAIO, 'PERPLESSO SU RISORSE FLAT TAX, PRIORITA' E' CUNEO FISCALE'

"Ho serie perplessità sul fatto che si riescano a trovare risorse per 30 miliardi di euro all'anno per fare la Flat tax come sostiene la Lega. Spero di poter essere smentito. Intanto, nell'ambito delle risorse disponibili, credo che le nostre finanze ci permettano di realizzare un intervento significativo di taglio del cuneo fiscale. Io punto a questo come ministro di questo Governo". E' quanto scrive in un intervento su "Il Sole 24 Ore" il Vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio.

MANOVRA: DI MAIO, 'IMPORTANTE CHE GOVERNO AVII DIALOGO AMPIO'

Interviene su "Il Sole 24 Ore il Vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, "per affrontare un tema che mi sta molto a cuore e che nei prossimi giorni interesserà l' azione di Governo: la nuova legge DI Bilancio". "È molto importante a mio avviso -scrive Di Maio- che tutto il Governo, nella sua espressione più alta che sono i ministri, avvii un percorso di dialogo ampio e costante che ci consenta di poter interpretare al meglio le esigenze dell'Italia, che nonostante tutte le difficoltà della congiuntura internazionale, sta dando prova del suo immenso valore". "I dati sull'occupazione che vedono il massimo storico dal 1977, le performance del nostro export e anche i livelli dello spread ci incoraggiano a imprimere una vigorosa sterzata all'economia italiana" scrive ancora il Vicepremier e capo politico del M5S.

MANOVRA: DI MAIO, 'PROPONGO WORKSHOP DI PIU' GIORNI GOVERNO E PARTI SOCIALI

""Per ottenere il migliore risultato, con le risorse a disposizione, serve un ampio momento DI confronto" sulla prossima manovra economica e "la mia proposta, che ho già avanzato al Presidente del Consiglio e che voglio condividere sulle pagine del suo giornale, è che si apra palazzo Chigi a tutte le categorie DI questo Paese per un workshop DI più giorni tra Governo e parti sociali". E' la proposta che il Vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi DI MAIO, affida a "Il Sole 24 Ore" in un suo intervento oggi sul quotidiano economico.