Di Maio: "Il parlamento può fermare la Tav. Crisi? Di chi vota con il Pd"

TAV: DI MAIO, 'GOVERNO NON POTEVA FARE ALTRO MA PARLAMENTO PUO' FERMARLA'

Tav: Di Maio, fiducia in Conte. Crisi? Di chi vota con Pd

"Il Parlamento puo' fermare la Tav. Qualcuno dice che cosi' stiamo sfiduciando Conte, io voglio dirlo chiaramente, c'e' piena fiducia in Conte. Qualcuno parla di crisi di governo, ma quale crisi di governo? Al massimo parliamo di una crisi di qualche partito che vota insieme al Pd e a Berlusconi un regalo a Macron. Che votera' insieme a quei partiti che ci hanno fatto il Jobs Act o la legge Forner, assieme a chi e' salito sull'imbarcazione dell'Ong. Noi saremo sempre contro la Torino-Lione che non significa essere contro tutte le linee Tav". Cosi' su Fb Luigi Di Maio.

Tav:Di Maio,con voto a armi pari passerebbe mozione 5S

Sulla mozione sulla Tav in Aula "si dovrebbe decidere ad armi pari, perche' cosi' avremmo i voti per bloccare la Tav. Se si vuole vincere contro di noi bisogna allearsi con i nemici di sempre, mettendo la destra e la sinistra assieme, che ancora una volta dimostreranno di essere d'accordo su tutto e soprattutto sugli sprechi. Se non ci fosse stato il contratto di governo avremmo ancora tutti contro il M5S" dice ancora Di Maio.