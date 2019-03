Di Maio: "Tav, il governo non cadrà. Legittima difesa? Non mi entusiasma"

Tav, Di Maio: "Il governo non cade ma soluzione deve soddisfarci"

Sulla Tav "sono d'accordo con il premier Conte che il governo non e' a rischio, ma la soluzione che dobbiamo trovare deve soddisfare pienamente il nostro orientamento". Lo ha detto il vice premier, Luigi Di Maio, intervistato a Radio Rtl. "La decisione sulla Tav - aggiunge Di Maio - non deve essere ideologica ma deve fondarsi su un principio". "Nelle prossime ore - spiega il vice premier - faremo una discussione ulteriore sui costi-benefici. E' chiaro che la nostra posizione dovra' essere discussa con il Presidente Conte e con Lega ma se qualcuno oggi spera che su questo tema possa cadere il Governo si sbaglia. Noi siamo persone responsabili".

Legittima difesa, Di Maio: "Preoccupa messaggio che si possano usano piu' armi"

Fa parte del contratto di governo, siamo leali la voteremo Roma, 6 mar. (AdnKronos) - "Sicuramente questa è una legge della Lega. Come quando si è votata la legge contro la corruzione voluta dal M5S non è che ci fosse tutto questo entusiasmo nella Lega. Allo stesso modo, quando si vota la legge sula legittima difesa, che è una legge che sta nel contratto e che per questo porteremo avanti perché noi siamo leali, non è che ci sia tutto questo entusiasmo nel M5S". Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, intervistato da "No stop news" su Rtl 102.5.

Di Maio: Prossimo obiettivo salario minimo e taglio del cuneo fiscale

"Il salario minimo e il taglio del cuneo fiscale sono il mio prossimo obiettivo". Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a Rtl 102.5. "Voglio iniziare un tavolo con Confindustria e i sindacati", ha aggiunto, rilanciando l'invito al Pd a votare la proposta M5S sul salario minimo.

Reddito cittadinanza: Di Maio, oggi manteniamo una promessa

"Oggi manteniamo una promessa: lo Stato si occupa degli invisibili, Di persone meravigliose ma sfortunate che sono state alla periferia Di questo Paese e dei temi politici. Da oggi 5 mln Di persone, potenzialmente, potranno accedere al reddito Di cittadinanza". Lo ha detto il vice premier, Luigi Di Maio, intervistato da "No stop news" su Radio Rtl.