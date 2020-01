Di Maio: "Ue e Italia non danno armi. Libia, per questo hanno perso terreno"

Libia: Di Maio, Ue e Italia perso terreno perche' non danno armi - "L'Europa e l'Italia hanno perso terreno in Libia per una sola, semplice, ragione: non eravamo disposti a fornire armamenti ai belligeranti". Cosi' il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un colloquio con il settimanale tedesco Der Spiegel.

Libia: Di Maio, nessun Paese puo' risolvere il conflitto da solo - "Nessun Paese puo' risolvere la situazione in Libia da solo. Questo succede solo al cinema. La verita' e' che tutti devono sedersi al tavolo negoziale". E' quanto afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un'intervista allo Spiegel. "Ambo le parti" che si confrontano in Libia "hanno chiesto agli europei munizioni, armi, soldati e droni. Noi non volevamo fare parte di questa cosa", spiega ancora il capo della Farnesina. Secondo il quale, la complessita' di questo conflitto risiede nel fatto "che non ci sono solo due parti a confrontarsi, ma molte. Queste comprendono tribu' con origini in Tunisia e in Algeria. Per questo e' cosi' importante lavorare anche con questi Paesi".