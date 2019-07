Di Maio vuole fare pace con la Lega e nega possibili intese con il Pd

“Noi lavoriamo, continuiamo a lavorare e lo dimostrano i fatti: la confisca immediata delle navi delle Ong che violano le nostre leggi speculando sulla pelle dei migranti è nel Decreto Sicurezza Bis, grazie al MoVimento 5 Stelle! E grazie ai due firmatari: Anna Macina, capogruppo in Affari Costituzionali e Devis Dori, capogruppo commissione Giustizia, entrambi alla Camera”. – Cosi il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio in un post su Facebook in cui parla degli emendamenti apportati al decreto Sicurezza Bis da parte della commissioni interessate e continua – “Non appena il Parlamento approverà il Decreto, ogni nave che forzerà le nostre acque alimentando il traffico degli scafisti verrà dunque confiscata immediatamente e in via definitiva (non solo sequestrata per qualche giorno) e sarà data in dotazione alle nostre Forze dell’ordine, in particolare alla Capitaneria di porto.” Poi il vicepremier pentastellato non perde occasioni di attaccare il Partito democratico – “In questo modo quelle Ong, che ogni giorno provocano l’Italia per finire sui giornali insieme ai loro amici del Pd, non potranno più tornare in mare a prendersi gioco del nostro Paese”. – e aggiunge - “La soluzione alle migrazioni è alla radice; più cooperazione; stop export armi ai Paesi in guerra (recentemente un altro provvedimento del MoVimento ha bloccato la vendita di bombe e missili ai sauditi in Yemen); superamento di Dublino e del principio “chi prima accoglie poi gestisce”; sanzioni durissime ai Paesi europei che non accettano le quote. Basta speculazioni sulla pelle dei migranti, basta show, basta campagne pubblicitarie. In una parola: fatti!” cosi conclude Luigi Di Maio