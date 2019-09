Di Maio:“Soluzione solo con rimpatri.Salvini? Dispiace,poteva essere ministro”

“L'Ue conservi ‘compattezza’ per una soluzione in Libia. C'e' tanto da fare. E' importante che l'Ue decida di seguire una linea in Libia, tutti quanti dobbiamo operare con una voce e una sola azione. Serve compattezza e non si deve parteggiare per una delle parti perche' cosi' si crea squilibrio". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante la conferenza stampa all’Onu.

Migranti, Di Maio: soluzione definitiva con accordi rimpatri

"La soluzione definitiva" sul tema dei migranti "si otterra' quando potremo sottoscrivere accordi per i rimpatri" - e aggiunge - "Capisco il nervosismo di Salvini e della Lega, ricordiamoci che era ministro e ha deciso lui di buttare giù tutti e isolarsi, mi dispiace che si sia ridotto così e passi tempo a criticare il governo perché oggi poteva essere ancora ministro e ha creato questo boomerang contro lui e contro la Lega. Faremo più di lui, forse non ci voleva molto".

Riforme, Di Maio: ci aspettiamo Pd leale su taglio parlamentari

"Ci aspettiamo lealtà dal Pd - riferendosi al 'taglio del numero di politici, del numero dei parlamentari' dice Di Maio e aggiunge - "Domani si decide quando si calendarizzera': dobbiamo dimostrare che questo governo ha come primo obiettivo il taglio di 345 poltrone, 345 stipendi".