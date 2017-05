Di Matteo non esclude un ingresso in politica: "Un pm può essere utile"

Nino Di Matteo non esclude un suo imminente ingresso in politica: "Io ministro? Per me il pm può fare politica", dice nel corso di un convegno alla Camera. Il magistrato replica così a Marco Travaglio che gli chiede se sia disponibile a far parte di un futuro governo: "Io non rispondo alla domanda che riguarda l'eventuale mio impegno politico, ma dico che non sono d'accordo con Davigo e Cantone e con chi pensa che l'esperienza di un magistrato non possa essere utile alla politica", afferma il pubblico ministero dell'inchiesta Trattativa. "L'eventuale impegno politico di un pm - dice Di Matteo - non mi scandalizza ma penso che un eventuale scelta di questo tipo debba essere fatta in maniera definitiva e irreversibile, ovvero è incompatibile con la pretesa poi di tornare a fare il giudice".