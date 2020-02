Dibba torna in Italia tra due settimane. Tra i pentastellati è il panico

Alessandro Di Battista torna in Italia tra quindici giorni. Ad annunciarlo, intervistato su Radio 1 a 'Un giorno da pecora', il sottosegretario pentastellato agli Esteri, Manlio Di Stefano. "Lo sento spesso dall'Iran via WhatsApp, sta bene, l'ultima volta era al confine dell'Iraq, tornerà tra due settimane". Di Stefano ha parlato anche del ritorno in politica di Dibba: "Lui dice che se il suo messaggio è ancora ritenuto utile è sempre disposto a dare una mano al Movimento".

L'ex parlamentare, spesso preso di mira dagli stessi attivisti 5S quando pubblica foto del suo viaggio sui social, ha risposto su Instagram a una militante che gli chiedeva perché si sia concentrato sui documentari e non si occupi più di politica attiva: "C'è vita anche fuori dai palazzi della politica, ma ho sempre detto di voler tornare alla mia vita. E ora ti dico che torno presto", ha scritto.

Quel che è ancora incerto - scrive www.unionesarda.it - è che cosa farà Di Battista una volta tornato in Italia. Proverà a minare il percorso del Conte bis, lui che non ha mai appoggiato l'alleanza Pd-M5S? Creerà un nuovo movimento con Paragone, come annunciato dal senatore espulso dal Movimento? Si candiderà alla guida dei 5 Stelle, ora affidati alla reggenza del debole Vito Crimi? Lo sapremo presto. Intanto tra i pentastellati si scatena il panico...