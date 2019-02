Diciotti: atti a Catania. Procura valuta iscrizione Conte-Di Maio

Diciotti: settimana cruciale, M5s-Lega 'no rischi governo'

Lunedi' il verdetto della base M5s martedi' il voto in Senato. M5s e Lega ostentano tranquillita' alla vigilia della settimana cruciale per il caso che coinvolge Matteo Salvini, per cui il Tribunale dei ministri chiede l'autorizzazione a procedere a Palazzo Madama, accusandolo del sequestro aggravato dei 177 migranti della nave. Nel voto della giunta per le elezioni e immunita' del Senato, i pentastellati dovrebbero respingere la richiesta del Tribunale ma permane l'incognita del voto online che si terra' la vigilia, dopo che il Movimento ha deciso di consultare gli iscritti sulla piattaforma Rousseau. "Sono tranquillissimo, gli italiani sanno che ho agito per il loro bene e la loro sicurezza", ha fatto sapere il ministro dell'Interno. Tra i 5 stelle, sul tema e' intervenuto Manlio Di Stefano, a rassicurare i leghisti. "Credo che in questo caso l'autorizzazione non vada concessa, perche' parliamo di una decisione collegiale del governo", ha affermato il sottosegretario agli Esteri. Di Stefano ha subito dopo pero' criticato il comportamento tenuto da Salvini: "Credo anche che non saremmo dovuti arrivare a questo punto, Salvini avrebbe dovuto rinunciare all'immunita' e farsi processare sapendo che non c'e' stato dolo". L'esponente pentastellato ha anche chiarito come si comportera' la dirigenza nel caso in cui la base esprima un voto a favore dell'autorizzazione a procedere contro il vice premier leghista.

"Se il popolo M5s votera' si' noi voteremo si' in giunta", ha assicurato. "Non credo sia a rischio il governo e sarebbe stupido" mettere a rischio la vita dell'esecutivo per la vicenda della nave Diciotti, "e spero la Lega non lo faccia per questo tipo di situazioni". "La piattaforma Rousseau non mette a rischio il governo perche' il governo e' stabile e sta lavorando bene", ha affermato, sul fronte Lega, il ministero delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio. "La piattaforma Rousseau puo' servire al governo anche per tarare l'azione dell'esecutivo e quindi dare dei consigli, come lo fanno i militanti della Lega tutte le volte che io vado nelle sezioni", ha spiegato, sottintendendo che il voto, a suo avviso, avra' il significato di un referendum 'pro o contro il governo'. Ma rassicura Salvini - che domani partira' per fare campagna elettorale in Sardegna e stara' fino a martedi', quando tutto sara' finito - soprattutto la lettura delle dichiarazioni rese dai 5 stelle durante le sedute della Giunta per le immunita' del Senato. Dai verbali emerge che i senatori del Movimento hanno condiviso alcuni passaggi della proposta del relatore Maurizio Gasparri di respingere la domanda dei magistrati siciliani. In attesa del voto online degli iscritti al Movimento, gli eletti 5s sembrano infatti inclini a sostenere la tesi di Gasparri, e cioe' che Salvini agi' per tutelare un "preminente interesse nazionale". Tesi d'altronde ribadita in piu' occasioni dallo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che come Luigi Di Maio, leader del Movimento, e Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture, ha firmato un documento che il titolare del Viminale ha allegato alla sua memoria depositata in Giunta.

CASO DICIOTTI: SALVINI, 'SONO TRANQUILLISSIMO, HO AGITO PER IL BENE DEGLI ITALIANI'

''Voto in giunta e processo? Sono tranquillissimo, gli Italiani sanno che ho agito per il loro bene e la loro sicurezza''. Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

CASO DICIOTTI: INQUIRENTI, 'ISCRIZIONE CONTE E DI MAIO SAREBBE ATTO DOVUTO'

Per gli inquirenti della Procura di Catania l'iscrizione nel registro degli indagati del premier Giuseppe Conte e dei ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, come apprende l'Adnkronos da fonti giudiziarie, sarebbe "un atto dovuto". Con l'arrivo degli atti della memoria a firma dei tre esponenti del governo, inviati a Catania dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato della Repubblica, la Procura etnea aprirà, come previsto, un fascicolo. Si tratta degli atti che sono stati trasmessi alla Giunta nella memoria depositata dal vicepremier Matteo Salvini, su cui la Giunta si dovrà esprimere la prossima settimana. A questo punto, i magistrati dovrebbero iscrivere nel registro degli indagati Conte, Di Maio e Toninelli e poi decidere se chiedere l'archiviazione o meno. Lo scorso autunno, il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro, dopo l'arrivo degli atti da parte del Tribunale dei ministri di Palermo, per competenza territoriale, aveva chiesto l'archiviazione al Tribunale dei ministri catanese perché la scelta di Salvini era stata "politica". Ma il Tribunale dei ministri della città etnea non ha condiviso la scelta di Zuccaro e ha deciso di procedere nei confronti di Salvini, accusato di sequestro aggravato di persona. Sarà adesso lo stesso Tribunale dei ministri a decidere cosa fare nei confronti dei tre esponenti del governo.

DICIOTTI: ATTI A CATANIA, PROCURA VALUTA ISCRIZIONE REGISTRO INDAGATI CONTE

La Procura di Catania, come apprende l'Adnkronos, sta valutando l'iscrizione nel registro degli indagati del premier Giuseppe Conte e dei ministri Danilo Toninelli e Luigi Di Maio nell'ambito dell'inchiesta su caso Diciotti. Secondo ambienti giudiziari, l'iscrizione nel registro indagati dei tre esponenti del governo gialloverde sarebbe automatica. Poi, il fascicolo sarà inviato al tribunale dei ministri che dovrà valutare se archiviare o procedere contro Conte, Di Maio e Toninelli.

DICIOTTI: DI STEFANO (M5S), 'AUTORIZZAZIONE NON VA CONCESSA'

"Credo in questo caso l'autorizzazione" a procedere contro Matteo Salvini "non vada concessa perché parliamo dell'operato di un governo intero, di un Consiglio dei ministri che ha agito collegialmente. Conte, Toninelli e Di Maio hanno consegnato al tribunale dei ministri le loro memorie, dicendo che hanno partecipato a questa scelta". Il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, si esprime così sul caso Diciotti nell'intervista a Maria Latella su Sky Tg24. "Credo che non saremmo dovuti arrivare a questo, Salvini avrebbe dovuto rinunciare a questo voto e farsi processare: sarebbe arrivata l'assoluzione. Non ci può essere dolo in questo caso. Probabilmente da parte di Salvini è stato un segnale di debolezza dire 'mi farò processare' e poi ritrattare", prosegue. Lunedì il popolo del M5S si esprimerà online: se nella consultazione prevarrà il sì all'autorizzazione "voteremo sì". Di Stefano non crede che la vicenda sia destinata a mettere in discussione il governo: "Gli italiani ci hanno dato una grande opportunità di governare, sarebbe stupido rinunciare". "Credo che questo esecutivo abbia i numeri per governare e abbia le carte in regola per farlo. Credo che Lega e M5S sanno perfettamente che non ci sono alternative credibili a questo governo e hanno tutto l'interesse ad andare avanti", aggiunge.

Diciotti: da verbali Giunta emerge orientamento per 'no' da M5s

Il 'no' all'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini non l'hanno pronunciato. Ma dalle dichiarazioni rese durante le sedute della Giunta per le immunita' del Senato, che da due settimane sta esaminando la richiesta del Tribunale dei ministri di Catania, il loro orientamento sembra chiaro. I senatori del Movimento 5 Stelle componenti l'organismo di Palazzo Madama hanno condiviso alcuni passaggi della proposta del relatore Maurizio Gasparri di respingere la domanda dei magistrati siciliani, che accusano il leader della Lega di sequestro di persona aggravato per la vicenda Diciotti, la nave della Guardia costiera rimasta fuori dal porto di Catania con 177 migranti a bordo. Con la lettura del resoconto della seduta di giovedi' (atto pubblicato sul sito istituzionale del Senato) si trova l'intervento della senatrice pentastellata Alessandra Riccardi che - e' scritto nel documento - "dopo aver fatto presente che limiti alla liberta' di circolazione sono previsti nell'ambito delle normative europee, ad esempio per quanto riguarda l'applicazione del trattato di Schengen, richiama l'attenzione sulla necessita' che le proposte conclusive del Presidente siano integrate da un argomento che focalizzi l'attenzione sul bilanciamento del preminente interesse pubblico con la compressione temporanea della liberta' di circolazione dei migranti". Non solo. La senatrice "sottolinea a tal proposito - si afferma ancora nel resoconto - che in numerose circostanze tali soggetti vengono comunque trattenuti per l'identificazione, senza che per questo tali condotte siano configurabili come reato". Poco piu' avanti viene riferito quanto detto da un altro senatore 5s: Mario Michele Giarrusso. Il parlamentare "dichiara di condividere le argomentazioni espresse dalla senatrice Riccardi, invitando il Presidente relatore a tenerne conto". In attesa del voto online degli iscritti al Movimento sulla piattaforma Rousseau, stando a quanto riportano i verbali della Giunta, i senatori 5s sembrano dunque inclini a sostenere la tesi del relatore Gasparri, e cioe' che Salvini agi' per tutelare un 'preminente interesse nazionale'. Tesi d'altronde ribadita in piu' occasioni dallo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che come Luigi Di Maio, leader del Movimento, e Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture, ha firmato un documento che il titolare del Viminale ha allegato alla sua memoria depositata in Giunta. Testi che il presidente del Senato ha inviato su richiesta di Gasparri alla Procura di Catania. Martedi' si conoscera' la decisione. Il voto della Giunta e' atteso per il pomeriggio