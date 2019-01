Diciotti: Conte, me ne assumo la responsabilità

Sulla vicenda Diciotti e' stata seguita la linea politica del governo, quindi "mi assumo la piena responsabilita' politica di quello che e' stato fatto. Non saro' certo io a suggerire ai senatori cosa votare, saranno i senatori che giudicheranno la linea politica del governo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte rispondendo ad una domanda sull'autorizzazione a procedere contro Salvini.

Diciotti: Conte, se decisione illegittima sarei intervenuto - "Se avessi ritenuto illegittima" la decisione del ministro dell'Interno sulla nave Diciotti "sarei intervenuto". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando dell'autorizzazione a procedere chiesta nei confronti di Salvini dal Tribunale dei ministri di Catania.

Sea Watch: Conte, disponibilita' da 5 Paesi - "Mi sono arrivate disponibilita' di Germania, Portogallo, Malta, Francia e Romania". Cosi' il premier Giuseppe Conte, parlando della Sea Watch e della distribuzione dei migranti. "Si lavora sempre su base volontaria, serve un meccanismo che funzioni in modo automatico e condiviso, non possiamo soffrire sempre l'emergenza. Serve un meccanismo europeo che una volta per tutte trovi una soluzione non emergenziale e non tramite solo cinque o sei paesi", ha detto il premier.

Sea Watch: Conte, non c'e' ordine sbarco ma di assistenza - "Non c'e' l'ordine di sbarco ma si invita l'Italia ad offrire assistenza sanitaria, cosa che sta gia' facendo e generi di conforto per provvedere alla vicenda". Cosi' il premier Giuseppe Conte sulla Sea Watch.