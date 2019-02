Diciotti: Di Stefano, autorizzazione non va concessa

"Credo che l'autorizzazione a procedere contro Salvini non vada concessa perche parliamo di un consiglio ministri che ha agito collegialmente" ma "credo anche che non saremmo dovuti arrivare a questo". Cosi' il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano a l'Intervista di Maria Latella su Sky Tg24, sottolineando che Salvini avrebbe dovuto rinunciare al voto e farsi processare". "Voteremo si' all'autorizzazione se il responso" delle consultazioni online andasse in questo senso, ha concluso.

Di Stefano,rientro ambasciatore Francia dovuto non solo a Mattarella

"Diamo un grande bentornato all'ambasciatore" francese in Italia, ma "non credo" che il suo ritorno "sia dipeso tanto da Mattarella. Siamo stati anche noi a raccontare chiaramente al popolo francese che non abbiamo nessun problema con la Francia, abbiamo un problema con alcune politiche internazionali francesi". Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano a L'Intervista di Maria Latella su Sky Tg24. "L'Italia - ha aggiunto Di Stefano - paga tuttora l'avventurismo francese in Libia nel 2011 ad esempio" ma "credo che i rapporti con la Francia debbano essere solidi, forti e consolidati. Noi siamo un Paese di gemelli".

Venezuela: Di Stefano, ultimatum a Maduro e' una follia Non lo sosteniamo, ma con una protesta cosi' forte serve voto

"Non abbiamo mai sostenuto il governo Maduro tantomeno altre possibilita'. Noi abbiamo sostenuto l'idea che se c'e' una protesta cosi' forte nel Paese vuol dire che c'e' bisogno di andare al voto". Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano intervenendo a L'Intervista Su Sky Tg24. "L'idea statunitense come di altri Paesi in Europa di dare un ultimatum al governo Maduro per imporgli un altro presidente autoproclamatosi tale e' una follia", ha spiegato.