Diciotti, Fantinati (M5S): ho votato no al processo per Salvini

"Ho votato sì, perché il ministro Salvini ha agito a nome del governo, nell’ambito delle sue prerogative e nell’esercizio delle sue funzioni". Lo annuncia ad Affaritaliani.it il sottosegretario alla Pubblica Amministrazione Mattia Fantinati, Movimento 5 Stelle. "Ho votato sì, coerentemente con una decisione politica del governo di cui faccio parte, assunta per porre a livello europeo la questione migranti. Avrei votato sì anche da semplice iscritto. La scelta di ritardare lo sbarco - spiega l'esponente del M5S - è stata fatta nel rispetto dei diritti umani, come riconosciuto anche dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo. Scelta necessaria per fermare il business degli esseri umani, per combattere i criminali, tutelare i migranti che sono alla loro mercé e per fermare le morti in mare. È una questione politica che non può essere sindacata se non dal popolo alle elezioni", conclude.