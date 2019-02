Diciotti, M5S divisi. Fraccaro: "Senatori seguano la base. Sanzioni? Vedremo"

"Credo che i nostri parlamentari debbano rispettare la base", ma eventuali sanzioni ai senatori M5s che dovessero votare a favore del processo a Salvini saranno decise "eventualmente dagli organi preposti": lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, in un'intervista al Corriere della Sera. Fraccaro ha spiegato di aver partecipato alla consultazione online sulla piattaforma Rousseau: "Ho votato si' all'interesse pubblico e dunque no a al processo perche' il vicepremier Matteo Salvini ha applicato sui migranti la linea condivisa da tutto il governo".