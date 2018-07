Diciotti, gli italiani stanno con Salvini. Mattarella non doveva intervenire

Sergio Mattarella non doveva alzare il telefono e far presente al premier Giuseppe Conte che la situazione con i 67 migranti sulla nave della Guardia costiera Diciotti avrebbe potuto creare dei conflitti fra diversi poteri dello Stato (magistratura e Governo) e all'interno dell'esecutivo stesso (in particolare fra il Ministero della Difesa e dell'Interno). E' l'opinione di almeno nove italiani su dieci, interpellati sul tema dal sondaggio promosso da Affaritaliani.it dopo che ieri sera la Diciotti è sbarcata al porto di Trapani dopo l'intervento risolutivo di Conte a cui, come capo del Governo, spetta comunque la titolarità della decisione.

La telefonata del Colle però rientra negli interventi propri del capo dello Stato e non è un atto inusuale per un presidente della Repubblica che è anche presidente del Csm e capo supremo delle Forze armate. La vicenda della nave della Capitaneria di porto (un corpo specialistico della Marina militare) impossibilitata - per il divieto posto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini - ad attraccare e la richiesta (sempre da parte di Salvini) di far scendere in manette i migranti dalla nave, di fatto sostituendosi all'attività e alle decisioni della procura hanno sicuramente interpellato Mattarella nella duplice veste.

Il capo dello Stato, nel suo ruolo di arbitro, ha il compito di sorvegliare il corretto andamento della vita istituzionale e dei poteri dello Stato per evitare conflitti e contrapposizioni. E anche operare per smorzare i toni di una discussione all'interno del governo che in questo caso rischiava di diventare incontrollabile. Ecco allora la telefonata a Conte, che a sua volta - quale premier - ha il compito di coordinare e indirizzare l'attività del governo. Una telefonata che è arrivata dopo che l'argomento migranti e Libia era stato affrontato nell'incontro di lunedì scorso tra Mattarella e Salvini. E dopo la decisione da parte di Salvini di non far attraccare in un porto italiano una nave militare italiana.



Ieri sera il Quirinale aveva fatto trapelare come il presidente della Repubblica seguisse con attenzione il caso della Diciotti. Una telefonata con Conte per capire la situazione e comprendere come si sarebbe proceduto, nel rispetto delle regole. Considerando anche l'irritazione crescente delle toghe, che con l'Anm hanno chiesto che non ci fossero interferenze nell'attività dei magistrati. Poco dopo il colloquio con Mattarella Conte - ieri sera alle 21.30 - ha fatto sapere che "sta per iniziare lo sbarco dei migranti che sono a bordo della nave Diciotti. Sono state completate le procedure di identificazione delle persone che erano a bordo, con particolare riguardo a quelle a cui risulterebbero imputabili le condotte che configurano ipotesi di reato. Nei prossimi giorni proseguiranno gli accertamenti, a cura della Polizia di Stato, con assunzione delle informazioni testimoniali di tutte le persone che sono state trasportate".

Una decisione, quella del presidente del Consiglio che ha sicuramente evitato duri confonti tra il ministero dell'Interno e i ministeri delle Infrastrutture (a cui fa riferimento la Guardia costiera), della Difesa (per l'appartenenza della Guardia costiera alla Marina militare) e della Giustizia (l'idipendenza e l'autonomia dell'azione della procura di Trapani). E che ha indirettamente dato respiro al Movimento 5 Stelle, sempre più schiacciato dall'esuberanza del titolare del Viminale. Senza dimenticare che sempre ieri sera è stato firmato dal Colle il dl Dignità, uno dei provvedimenti fiore all'occhiello dei grillini.

Ma i toni che Salvini sta usando in queste ore non sembrano concilianti: il Capo dello Stato in questi giorni "non si è mai intromesso", ha detto ad una radio confermando il diplomatico "stupore" espresso ieri per l'intervento di Mattarella. Mattarella ha insomma probabilmente colto l'occasione per ricordare al mondo politico, e ai partiti di governo in particolare, che il capo dello Stato ha delle prerogative e dei poteri di intervento che gli derivano dalla Costituzione e che non avrà timore (come peraltro dimostrato durante le consultazioni) ad utilizzarli per riportare il dibattito, il confronto all'interno dell'esecutivo nell'alveo di quelle regole indicate dalla Carta.