Diciotti, M5S prepara la consultazione: "Caso diverso dai voti sull'immunità"

"Questo e' un caso diverso - si spiega - stiamo parlando infatti dell'articolo 96 della Costituzione. Nello specifico questo e' un caso senza precedenti perche' mai in passato si era verificato che la magistratura chiedesse al Parlamento di autorizzare un processo per un ministro che aveva agito nell'esercizio delle sue funzioni e non per azioni fatte per tornaconto privato e personale (tangenti, truffa, appalti, etc): in questo caso non ci porremmo neppure il problema e lo spediremmo in tribunale". "Quindi ora - si conclude - siamo chiamati a decidere".