Diciotti, Salvini: sì della Giunta? "Precedente grave". Siluro a Dibba

Il si' della Giunta per le autorizzazioni a procedere sul caso Diciotti "sarebbe un precedente grave non per Salvini, ma perche' vorrebbe dire che una parte della magistratura decide quello che il governo puo' o non puo' fare. Domani puo' toccare al ministro dell'Ambiente o dei Trasporti". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini al programma 'Quarta Repubblica' su Rete 4, sottolineando di essere "assolutamente tranquillo, io ritengo di non aver commesso reati e quello che ho fatto era anche nel programma di Governo".

Diciotti, Salvini: al governo tutti d'accordo, era in contratto - Sul caso Diciotti il governo si è chiamato in causa. "Certo, lo abbiamo fatto perché c'era il contratto e perché eravamo tutti d'accordo". Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell'Interno, intervistato durante la registrazione di Quarta Repubblica, che andrà in onda questa sera su Rete4.

Governo, Salvini a Di Battista: non ho bisogno essere ripulito da lui - "Non ho bisogno di essere ripulito da Di Battista, la pulizia me la danno gli italiani". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a "Quarta Repubblica" in onda stasera su Rete4, interpellato su una frase dell'esponente grillino Alessandro Di Battista, che aveva affermato che "La Lega ci dovrebbe ringraziare perche' l'abbiamo ripulita". Salvini, sempre parlando di Di Battista, ha aggiunto che "si e' riposato ed e' tornato bello carico".

Governo: Salvini, se ancora insulti cose si complicano - "Sonoconvinto che su Venezuela e Tav tra persone di buon senso l'accordo sitrova. Se qualcuno continua ad insultarmi e darmi del rompicoglioni lecose si fanno piu' complicate". Lo ha detto il ministro dell'InternoMatteo Salvini al programma 'Quarta Repubblica' su Rete 4.