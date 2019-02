Diciotti, sei italiani su 10: no al processo per Matteo Salvini. Il sondaggio

La maggioranza degli italiani, pari al 60%, è contraria al processo per il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini. Il 40%, invece, si esprime a favore dell'autorizzazione a procedere. E' quanto emerge da una ricerca realizzata dal sondaggista Renato Mannheimer, partner di Eumetra, e diffusa da Affaritaliani.it, proprio nel giorno in cui gli iscritti al Movimento 5 Stelle stanno votando sulla piattaforma Rousseau.

La quasi totalità degli elettori della Lega si schiera contro il processo a Salvini, così come la maggioranza di chi vota Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Gli elettori del Partito Democratico, ma non al 100%, invece, si schierano a favore dell'autorizzazione a procedere per il responsabile del Viminale.

La consultazione sulla piattaforma Rousseau va ben al di là del caso della nave Diciotti e del processo a Matteo Salvini. Di fatto, si tratta di un voto sul governo dopo che il ministro Luigi Di Maio e il premier Giuseppe Conte si sono apertamente schierati defindendo quella scelta del ministro dell'Interno collegiale e dell'intero esecutivo.