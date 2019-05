Difesa, Trenta: "Presto una legge per proteggere i militari dall'uranio"

"Presto una legge per difendere i militari dall'uranio impoverito". Lo dichiara la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta nel corso della presentazione della fase 2 del governo, alla quale partecipa con Luigi Di Maio. "A breve - ha annunciato la ministra Trenta - ci sarà una legge per tutelare i diritti dei militari. Non sarà più il militare a dover dimostrare che si sia ammalato al servizio del Paese ma sarà la Difesa a dover dimostrare che la malattia non sia collegata al servizio reso".