Dimissioni Di Maio: al via la corsa al successore. I NOMI

Dimissioni Di Maio, la rosa dei nomi dei possibili successori

Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio starebbe per lasciare l’incarico di capo politico. È quanto trapela nelle ultimissime ore da ambienti vicini al ministro degli Esteri. I rumors , non sono stati confermati dal suo staff di comunicazione, ma il possibile annuncio potrebbe arrivare prima della chiusura della campagna elettorale per le regionali di domenica. Il leader M5s presenterà oggi a Roma la nuova squadra di facilitatori regionali scelti dalla Rete per fare da raccordo tra il territorio e la direzione nazionale del Movimento: potrebbe essere questa l'occasione in cui il leader del Movimento fornirà un chiarimento sulle sue intenzioni. In questo caso chi prenderebbe in mano il Movimento 5 Stelle? Di sicuro in caso di dimissioni di Di Maio, il Movimento passerebbe in mano a Vito Crimi, il più anziano degli eletti, che come prevede lo statuto, acquisirebbe la reggenza momentanea del M5s.

Dimissioni Di Maio, la rosa dei papabili:

Alessandro Di Battista





Giuseppe Conte







Stefano Patuanelli





Roberta Lombardi





Max Bugani





Nicola Morra





Roberto Fico







Chiara Appendino





Paola Taverna