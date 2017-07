Direzione Pd senza streaming né tweet. Renzi: "Veto su fiscal compact"

Ius soli: Renzi, principio di civilta'. Andiamo avanti





Lo ius soli e' un principio di civilta'. Occorre andare avanti. Cosi' Matteo Renzi, durante i lavori della direzione dem.





Pd: Renzi, basta dibattito interno. Pensiamo alle riforme





Il dibattito interno al partito interessa a pochi, gli italiani pensano ai temi concreti. Cosi' Matteo Renzi, durante i lavori della direzione dem. Sulla scuola - ha sottolineato l'ex premier - abbiamo investito 4,7 mld ma noi parliamo di alleanze... Cosi' - ha argomentato Renzi - i cittadini non si accorgono delle cose che abbiamo fatto.





Pd: Renzi, rispondo a elettori non a capicorrente





Io rispondo ai 2 milioni che hanno votato alle primarie e questo vale piu' degli accordi dei capicorrente. Lo avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il segretario del Pd, Matteo Renzi nella sua relazione alla direzione del partito.





Pd: Orfini chiede a delegati di non fare tweet





"Eccoci @orfini ha appena chiesto di non fare twitt e post su #direzionePd quindi dovete aspettare il comunicato ufficiale #auguri". Cosi' Cecilia Carmassi, della direzione Pd, riferisce l'appello iniziale del presidente Pd ai delegati alla direzione dem che, per la prima volta da quando Renzi e' segretario, non sara' in streaming.