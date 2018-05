Direzione Pd, Martina: capitolo chiuso con il M5S e no al Centrodestra

Chiusura nei confronti dei grillini e del Centrodestra, basta con gli odi all'interno del Pd e rischio non più velato di ritorno al voto. Sono i punti chiave del discorso del segretario reggente del Pd Maurizio Martina. "Supporteremo l'operato del presidente Mattarella, a cui vanno la nostra stima e fiducia. Anche lunedì alle consultazioni da noi ci sarà un atteggiamento costruttivo. Ribadiremo i nostri capisaldi irrinunciabili quali una crescita equa contro le diseguaglianze e un rinnovato impegno per la nuova europa".

"Quella del 4 marzo è stata una delle più gravi sconfitte nella storia del centrosinistra" e "la nostra discussione deve ripartire da qui perchè non possiamo rimuovere quello che è accaduto. Dobbiamo riflettere, analizzare e capire per cambiare". Al momento l'ipotesi più probabile sarà la conclusione della direzione con un voto come ha detto Orfini, ma ancora non è chiaro se si arriverà a una spaccatura, c'è ancora un margine perché il reggente provi a ricucire.

"La direzione si chiuderà con un voto" così inizia la riunione al Nazareno con le parole del presidente Matteo Orfini. Fino all'ultimo si è tentato di mediare: a pochi minuti dall'inizio della direzione Pd con la sala piena al terzo piano, a quello inferiore stavano continuando le riunioni dei leader con il reggente Maurizio Martina per evitare la conta per lavorare a un odg comune. Ma l'area della minoranza orlandiana, che si è riunita precedentemente alla Camera, non vuole che tutto finisca con un compromesso al ribasso e quindi avverte: "Sì alla fiducia a Martina ma soltanto se sarà fatta chiarezza. Non è possibile che si faccia finta che Renzi non abbia mai parlato da Fazio".

Intanto all'esterno è un assalto di telecamere e cronisti ai membri della direzione Pd che entrano per la riunione. Non mancano le contestazioni: sono gli stessi militanti che si oppongono all'ipotesi di un accordo con M5s, e dall'altra da altrettanti militanti che, con un cartello in mano, criticano energicamente l'ipotesi di un accordo con Berlusconi. Tra i più bersagliati, l'esponente della sinistra interna Gianni Cuperlo, protagonista di un incandescente botta e risposta con un contestatore. Uno dei contestatori, contrario all'accordo con M5s, è stato prelevato dagli agenti. Stando alla ricostruzione data dal diretto interessato, il contestatore sarebbe stato invitato dai poliziotti presenti a rimuovere dalla sua maglietta un adesivo con su scritto "mai con M5S".