Diritti tv, Coppa Italia alla Rai per il triennio 2018-2021. Battuta Mediaset

La Rai si e’ aggiudicata i diritti tv per trasmettere la Coppa Italia per il triennio 2018-2021. La televisione pubblica ha offerto 35,5 milioni di euro battendo la concorrenza di Mediaset che si e’ fermata a 33 milioni. Nel pacchetto sono compresi anche i diritti radiofonici e la Supercoppa Italiana.

“L’acquisizione dei diritti di trasmissione della Coppa Italia per le prossime tre stagioni sportive è una grande soddisfazione e conferma l’impegno della Rai nel raccontare lo sport di alto livello in un mercato dei diritti sportivi sempre più competitivo”, ha commentato ilil direttore generale Rai, Mario Orfeo. “La Coppa Italia, come dimostrano gli ottimi ascolti delle ultime edizioni, è un prodotto televisivo di grande qualità”, ha detto Orfeo, ricordando che la Rai trasmetterà anche le partite di Champions League e le partite della Nazionale italiana, in esclusiva fino al 2022.