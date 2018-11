Disabili, Di Maio: "Casalino è molto sensibile al tema delle discriminazioni"

"Gli abbiamo chiesto chiarimenti e sono contento sia stata solo una recita e non era una convinzione di Rocco ne' 15 anni fa ne' tantomeno adesso". Cosi' il vice premier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, in merito al video di Rocco Casalino ritenuto offensivo nei confronti dei disabili.

"Se fosse stata una convinzione, un'affermazione che aveva detto convintamente allora, sarebbe stato un problema. Se invece era un corso di giornalismo in cui lui aveva un ruolo di provocatore degli aspiranti giornalisti, allora tutto ha un senso, perche' io conosco Rocco come persona molto sensibile al tema delle discriminazioni, e ci mancherebbe per tutti i ragazzi che hanno invalidita' o sono diversamente abili", ha aggiunto Di Maio intervistato dalle Iene durante una pausa della sua visita al Festival del Vino.