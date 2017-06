Disastro a Cinque Stelle

A Torino l’Appendino risulta essere indagata per i fatti tragici relativi alla notte della finale di Coppa dei Campioni della Juventus.

Dalla Procura dicono che si tratta di un atto dovuto dopo la presentazione di una querela da parte di un cittadino.

A Roma la Raggi invece è indagata da tempo e si aspetta un probabile rinvio a giudizio per i fatti relativi a Romeo e Marra.

Insomma, Roma e Torino, le due città all’occhiello del M5S sono diventati i problemi più rilevanti per Grillo.

Per i Cinque Stelle i nodi vengono al pettine e ora, dopo Roma, anche Torino crolla. Finora la Appendino era stata vista come il contraltare “buona” della Raggi e la città sabauda come una città ben amministrata al contrario della Capitale. Ora non è più così.

A Roma invece le cose vanno sempre peggio; la giunta perde pezzi manco fosse un mezzo dell’ Atac, i rifiuti aumentano, l’Ama controllata dal Comune è inefficiente e le strade sembrano quelle di una città irachena bombardata.

Nel frattempo la Raggi e i suoi collaboratori fanno di tutto per aumentare i disagi dei romani.

Basti pensare solo alla vicenda con giravolte continue sullo Stadio della Roma che ha visto il Presidente del consiglio comunale Marcello De Vito personalmente schierato per la costruzione in un’area a rischio idrogeologico ed inopportuna dopo che insieme alla Raggi aveva presentato un esposto quando era all’opposizione nel dicembre 2014 definendo la scelta di quell’area “scellerata”.

http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/17_febbraio_17/stadio-roma-raggi-scelta-scellerata-5376adc8-f49c-11e6-9cca-0c3deaabbf55.shtml

Nel frattempo madre natura deve aver ascoltato l’allora grido di dolore di De Vito “riconvertendosi” ecologicamente ed in tempi assai brevi per venire incontro ai suoi desiderata. Un miracolo degno di Super Quark di Piero Angela.

Insomma, Grillo sta giocandosi il suo futuro politico nazionale in queste due città in cui una classe dirigente amministrativamente poco preparata e contradditoria sta bruciando ogni giorno larghe fette di consenso.

Un discorso a parte va fatto per Di Maio che inanella gaffe e strafalcioni quasi a getto continuo. Se fossi in Grillo cambierei cavallo finche è in tempo. Sebbene Di Battista abbia ancora molto da imparare sembra un candidato ben più autorevole dell’evanescente e imbarazzante campano.