Dl crescita, il governo pone la fiducia in Senato

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha posto, a nome del governo, la questione di fiducia sul decreto legge crescita in Aula al Senato. Il voto finale al provvedimento e' previsto per oggi.

Dl crescita: Garavaglia, aumento costi per aziende ora sarebbe mortale

"Alla fine, se l'obiettivo e' quello di fare Pil, lo fanno solo le aziende, che fanno crescita e posti di lavoro". Cosi' il viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, nella replica in Senato sul Dl crescita. "Come possiamo dare una mano alle aziende? Le leve - ha riferito - sono sempre la riduzione della tassazione, che e' imprescindibile in un momento in cui a livello globale si va verso una riduzione delle imposte, la semplificazione e gli investimenti". In merito alla tassazione, Garavaglia ha sottolineato che "ogni cosa che aumenti il costo per le aziende in un momento come questo e' mortale. E' impossibile pensare di aumentare i costi delle aziende in una fase come l'attuale, anzi bisogna fare di tutto per ridurli" ed ha ribadito che "l'intenzione del Governo e', quando ci sono ulteriori spazi, che tutti gli ulteriori spazi devono andare alla riduzione della pressione fiscale".