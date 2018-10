M5S, Boschi ci prova subito: "Votate il condono Di Maio, non vi vergognate?"

"Come potete non provare un senso di vergogna dopo aver usato la parola onestà e votare il condono Di Maio e non vergognarvi per lo scempio che state facendo ad Ischia. Quali interessi ha il ministro Di Maio dietro il condono edilizio ad Ischia?". Così la deputata Pd Maria Elena Boschi durante la seduta in aula sul dl Genova.

'Stop condono di Di Maio' la protesta in aula del PD al grido 'Onestà, onestà'

Protestano le opposizioni in Aula alla Camera contro il decreto 'Emergenze'. I deputati mostrano cartelli con la scritta "Stop condono Di Maio" e gridano "Onestà".