Dl Fiscale, Di Maio: "Il governo non cadrà sul condono". Salvini: risolveremo

"Giorgetti dice che ci andremo a schiantare? No io sono tranquillissimo, si lavora come sempre ma noi abbiamo il dovere di dire ai cittadini la verità. Questa è la funzione di un ministro della Repubblica", così Luigi Di Maio risponde alle parole di Giancarlo Giorgetti lasciando il Mise. "Mica si vuole far cadere il governo sul condono a chi fa riciclaggio di denaro", ironizza Di Maio.

Dl Fiscale, Salvini apre ai Cinquestelle: "Domani sarò a Roma, basta litigi"

"Oggi sono in Trentino ma domani volo a Roma per risolvere i problemi. Basta litigi". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Il leader leghista tenta così di mettere a tacere le voci su una crisi di governo dopo che già nella tarda serata di ieri aveva chiarito: "Ad ora non e' arrivata alcuna comunicazione (del cdm, ndr). Comunque, se serve che Salvini ci sia, Salvini ci sara'. Ma gli amici di M5s devono darmi una mano, dobbiamo andare avanti e non indietro, servono strade, porti, autostrade, ferrovie. Abbiamo bisogno di correre".

Il leader leghista, che prima aveva liquidato l'ipotesi di un cdm bis con un "Ho altri impegni", sempre in tarda serata ha poi chiarito che in programma per ora e' previsto per sabato un impegno a Cernobbio dalla Coldiretti e "poi mi sono ritagliato 12 ore per stare con i miei figli. Ma se serve che ci sia, Salvini ci sara'".

Ma nessun passo indietro sul decreto. "Noi non facciamo tranelli. II decreto e' quello Conte ce lo ha letto e l'abbiamo approvato", ha spiegato in un'intervista a La Stampa. "In Consiglio io c'ero, Di Maio pure, Conte ce lo ha letto com'e' scritto e l'abbiamo approvato". Ma quindi Di Maio non ha capito, ha capito e ha cambiato idea o ha cambiato idea perche' i suoi protestano? "Questo non lo so. Mi sembra un enorme equivoco. Pericoloso, pero': tutti in Europa non vedono l'ora di attaccarci, non e' bene dargliene l'occasione. Ma per quel che mi riguarda, il decreto quello e' e quello resta". Di Maio dice che cosi' com'e' il decreto lui non lo vota? "Crede che io non abbia mai avuto dubbi su nessuno dei provvedimenti che abbiamo adottato? Ma li ho votati perche' siamo tutti sulla stessa barca" ha risposto Salvini.