Assorbenti, Bonetti: "Ridurre l'Iva una battaglia di civiltà"

"La possibilita' di abbassare l'Iva sui prodotti igienici e sanitari femminili e' una battaglia di civilta' che dobbiamo portare avanti". Lo ha detto la ministra per le Pari Opportunita' Elena Bonetti, incontrando i giornalisti a Bruxelles. "Si tratta di un problema reale - ha aggiunto - ma e' una questione di costi complessivi sulla quale deve esserci una convergenza ampia". "Il primo obiettivo di questo governo era non aumentare l'Iva, anche per gli assorbenti, ed e' stato mantenuto - ha concluso - il governo si è impegnato con ingenti cifre".