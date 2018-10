Dl sicurezza approvato in Commissione al Senato

La commissione Affari Costituzionali del Senato ha licenziato il dl sicurezza. Forza Italia si è astenuta. Lunedì andrà in Aula. Il decreto sicurezza tanto caro a Matteo Salvini ha avuto un iter travagliato, per protesta il Pd decide di lasciare i lavori delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio. Il testo all'esame della commissione Affari costituzionali è andato a rilento perché la Bilancio non rilasciava i necessari pareri sulle coperture degli emendamenti dalla maggioranza. Il governo peraltro non si pronunciava. L'effetto è stato di di fare slittare continuamente la riunione della Affari costituzionale. Una questione tecnica che si è intreccia con il duro scontro politico fra Lega e M5S sui contenuti del decreto che si affianca a quello interno ai grillini. Dove un gruppo di senatori sono pronti a votare contro il provvedimento. Uno stallo interno che non si scioglie perché la riunione congiunta dei gruppi parlamentari prevista per oggi quasi sicuramente slitterà a data da destinarsi.