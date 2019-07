Dl Sicurezza bis: accordo M5s-Lega, saltano i superpoteri al Viminale

L'accordo raggiunto tra M5s e Lega sugli emendamenti al decreto Sicurezza bis fa saltare la norma inizialmente predisposta dalla Lega che assegnava al Viminale più poteri in materia di sbarchi e trasbordi di cittadini stranieri irregolari. L'emendamento, portato al tavolo della riunione di maggioranza e governo, aveva infatti riscontrato la contrarietà dei 5 stelle e così, viene spiegato, i leghisti hanno deciso di non presentarlo ufficialmente.

Sicurezza bis:Lega,scatta arresto comandante navi Ong

Il comandante della nave di una Ong che compie il "delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra" verra' sempre arrestato. Lo prevede un emendamento della Lega al decreto Sicurezza bis. L'emendamento introduce una fattispecie a quelle previste dall'articolo 380 della procedura penale, che definisce i reati per i quali scatta "l'arresto di chiunque e' colto in flagranza" nel commettere una serie di reati. Tra essi e' aggiunto, appunto, quello di "resistenza e violenza contro nave da guerra".

Dl Sicurezza bis: M5s, nessun aumento delle sanzioni navi Ong

Il Movimento 5 stelle non e' favorevole all'aumento dell'importo delle sanzioni per le navi che violano la legge. Mentre la Lega punta ad innalzare le sanzioni fino a un milione di euro, i 5 stelle in un emendamento ribadiscono le stesse cifre prevista dal testo attuale del decreto. Si legge infatti nell'emendamento: "Salve le sanzioni penali, quando il fatto costituisce reato, in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante, si applica a questo la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La medesima sanzione si applica all'armatore e al proprietario della nave, se il divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, e' stato loro notificato prima della violazione".