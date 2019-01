Dl sicurezza, lunedì sindaci a Palazzo Chigi incontrano Conte

Una delegazione di sindaci dell'Anci sarà ricevuta lunedì mattina a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per affrontare i contenuti e l'impatto sui territori della nuova legge sulla sicurezza. A spiegarlo è stato il vicepresidente dell'Anci, Roberto Pella, a margine del Comitato direttivo dei sindaci che è in corso da questa mattina negli uffici dell'Anci. "Lavoriamo alla definizione di un documento tecnico non politico sui contenuti di questo provvedimento - ha sottolineato Pella - l'associazione dei sindaci deve rimanere unita e deve porsi in maniera costruttiva e non antagonista su questo tema".

Salvini a Conte e sindaci: prendete un caffè ma Dl non cambia - "Fa bene il presidente Conte a incontrare i sindaci. Un caffè non si nega a nessuno, ovviamente il Decreto funziona, non si tocca e rimane così com'è, applicato e apprezzato dal 99% dei sindaci". È quanto afferma Matteo Salvini, dopo che è stato ufficializzato l'incontro tra il premkier Giuseppe Conte e i sindaci contrari al decreto sicurezza.

Dl sicurezza, Decaro: caffè con Conte? Camomilla per Salvini - "Un caffè con Conte? È meglio che ci prendiamo una camomilla così siamo tutti più tranquilli e rilanciamo il dialogo che aiuta le istituzioni a riconoscersi legittimamente". Con questa battuta il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, ha replicato al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in vista dell'incontro che lunedì i sindaci avranno a Palazzo Chigi col premier Conte.