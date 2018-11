Dl Sicurezza, passa in Senato. Non votano i dissidenti M5S

Dl sicurezza: via libera fiducia al Senato con 163 si', passa alla Camera

L'Aula del Senato ha approvato con 163 si', 59 no e 19 astenuti il maxi-emendamento interamente sostitutivo del decreto legge sulla sicurezza. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera. Hanno espresso la fiducia al Governo i senatori di Lega e M5S. Non hanno partecipato al voto, dichiarando il dissenso dal gruppo sui contenuti del provvedimento non sulla fiducia all'Esecutivo, tre senatori del Movimento: Gregorio De Falco, Elena Fattori e Paola Nugnes. Anche Matteo Mantero di M5S non ha partecipato al voto. Delle opposizioni, FdI si e' astenuta mentre Fi non ha partecipato al voto (i senatori azzurri durante la dichiarazione di voto hanno mostrato cartelli con su scritto: si' alla sicurezza, no al Governo).

Dl sicurezza: FI protesta in aula, 'si' sicurezza-no Governo'

I senatori di Forza Italia hanno esposto, nel corso della dichiarazione di voto del loro esponente Maurizio Gasparri, dei cartelli recanti la scritta "si' alla sicurezza, no al governo". La protesta dei forzisti e' arrivata al culmine dell'intervento di Gasparri, che ha annunciato che il suo partito non partecipera' al voto di fiducia.

Governo: Salvini irritato da Di Maio, chiarimento in vertice oggi

Intanto nuovo black out delle comunicazioni tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. A questo sarebbe ricondotto il nuovo inciampo nella maggioranza che si e' verificato ieri sera, con il vertice a tre, insieme a Giuseppe Conte, congelato all'ultimo momento. Ancora una volta, come successo in passato nei momenti piu' difficili di governo, i due leader di M5s-Lega non si sarebbero sentiti al telefono, con Salvini che viene descritto da fonti leghiste come "molto irritato" nei confronti del capo politico del M5s per la vicenda dl-sicurezza-prescrizione, che ha vissuto come un "ricatto" da parte dell'alleato di governo. Le due questioni, ha sottolineato, anche 'in chiaro', il ministro dell'Interno sono scollegate e vanno considerate "una alla volta". Non c'e' alcuno scambio tra l'approvazione del decreto caro alla Lega, su cui c'e' la contrarieta' dei 'dissidenti' M5s, e il via libera dei 'lumbard' alla riforma della prescrizione proposta dal ministro pentastellato Alfonso Bonafede, che per ora non c'e'. Ma il vice premier leghista "vuole risolvere", viene riferito. E - saltato ogni incontro ieri sera, quando Salvini si sarebbe negato al telefono a Di Maio - avrebbe intenzione di chiarire oggi nel vertice del pomeriggio gia' fissato dalla fine della settimana scorsa con l'obiettivo di preparare la conferenza per la Libia in programma a Palermo il 12 e il 13 novembre. "Dobbiamo chiarire una volta per tutte, perche' cosi', con ricatti e liti continue, non si puo' andare avanti", viene riferito da fonti leghiste.