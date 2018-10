Dl sicurezza, tensione tra M5S e Lega. De Falco ripresenta i subemendamenti

Nuovo fronte nella maggioranza. Non si ferma infatti la battaglia dei senatori Cinque Stelle Gregorio De Falco, Elena Fattori, Paola Nugnes e Matteo Mantero per cambiare il decreto sicurezza. I quattro, a quanto risulta all'Ansa, hanno presentato 4 subemendamenti, cioé modifiche agli 8 emendamenti presentati ieri dal governo. Il tutto nonostante Luigi Di Maio abbia assicurato a Matteo Salvini che dai 5 Stelle non ci sarebbero stati sgambetti al decreto sicurezza tanto caro alla Lega.