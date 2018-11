Dl Sicurezza: via libera della Camera con 396 sì, è legge. Lega esulta

Dl Sicurezza: via libera Camera con 396 si', e' legge. Lega esulta

Via libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto Sicurezza, che diventa legge. I voti a favore sono 396, i voti contrari 99. Hanno votato a favore, oltre a M5s e Lega, anche FdI e Forza Italia. Al momento della proclamazione del voto, dai banchi della maggioranza, in particolare da quelli della Lega, e' arrivato un 'boato' di soddisfazione.

Dl Sicurezza: Salvini, e' legge. Grazie per la fiducia. Non mi fermo

"Ore 20.18 di mercoledi' 28 novembre: il Decreto Sicurezza e Immigrazione e' legge. Grazie per la fiducia, io non mi fermo! Decreto Salvini, dalle parole ai fatti". Cosi' su twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, subito dopo l'approvazione del decreto Sicurezza in aula alla Camera.

Dl Sicurezza: 14 M5s non hanno partecipato al voto, 22 in missione

Sono 14 i deputati M5s che non hanno partecipato al voto finale sul decreto Sicurezza. Sono invece 22 i deputati pentastellati che risultano in missione e, quindi, sono 'assenti giustificati'. E' quanto emerge dal tabulato della votazione finale in Aula a Montecitorio. I deputati M5s, in tutto 14, che non hanno partecipato al voto finale sul decreto Sicurezza sono: Barzotti Valentina, Businarolo Francesca, Cappellani santi, Carinelli paola, Cunial Sara, Daga Federica, Ehm Yana Chiarra, Gallo Luigi, Giannone Veronica, Penna Leonardo Salvatore, Ricciardi Riccardo, Sarli Doriana, Sportello Gilda e Vizzini Gloria. Di questi, 8 (Barzotti, Cappellani, Ehm Yana, Giannone, Ricciardi, Sarli, Sportiello e Vizzini) sono tra i 19 firmatari della lettera inviata al capogruppo Francesco D'Uva, nella quale esprimevano diversi dubbi e perplessita' verso alcune norme del decreto, chiedendone la modifica.

Dl Sicurezza: no applausi dopo voto, M5s ricambia 'cortesia' a Lega

Stessa immagine, ma invertita. Dopo il via libera finale al decreto Sicurezza da parte dell'Aula della Camera, i deputati della Lega si lasciano andare a un 'boato' di gioia per la soddisfazione. Nessun applauso, invece, da parte degli alleati di governo del Movimento 5 stelle. Fotografia rovesciata, appunto, di quella scattata al momento del via libera - non definitivo - della Camera al ddl Anticorruzione: in quell'occasione erano stati i 5 stelle ad applaudire per la soddisfazione, di fronte al gelo della Lega. E sempre come un effetto 'specchio' a parti invertite, in Aula sono presenti i big leghisti, con Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti seduti ai banchi del governo, e per i 5 stelle il ministro Riccardo Fraccaro. Per il ddl Anticorruzione mancava Salvini, c'erano invece Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede.